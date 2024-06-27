Киев, 27 июня, 2024, 18:47 — ИА Регнум. В Киеве прогремел взрыв на энергообъекте, в результате чего возник пожар. Об этом 27 июня заявил мэр города Виталий Кличко в Telegram-канале.

Ксения Михайлова/РИА Новости

«На энергообъекте в Шевченковском районе столицы произошёл взрыв и пожар. Все службы направляются на место», — написал он.

От Минобороны России пока не поступало официальных сообщений, подтверждающих удары. В ведомстве неоднократно подчёркивали, что российские военные наносят удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Как передавало ИА Регнум, 25 июня глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что в Днепропетровской области в результате взрывов получил повреждение объект инфраструктуры. Повреждения получил объект в Никопольском районе.

Ранее украинские СМИ распространили информацию о взрывах в Одессе. По информации подполья, удар был нанесён по заводу тяжёлого краностроения «Краян», на территории которого находился склад с ракетами, переданными украинской армии Западом.