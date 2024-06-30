Донецк, 30 июня, 2024, 18:45 — ИА Регнум. Жилой многоквартирный дом в Куйбышевском районе Донецка получил повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщил в Telegram-канале мэр Алексей Кулемзин.

Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

«В результате обстрела Куйбышевского района в многоквартирном доме по ул. Шахтёрской Славы нарушены: входная дверь в подъезд и остекление, также повреждены автомобили», — написал градоначальник.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины (СЦКК), ВСУ выпустили по Куйбышевскому району два снаряда калибром 155 м.

Как сообщало ИА Регнум, 30 июня в результате обстрела Петровского района в Донецке со стороны украинской армии пострадали четверо сотрудников МЧС России. Пожарные вели в районе работы по ликвидации пожара, вспыхнувшего после обстрела ВСУ, и затем появилась угроза повторного артиллерийского удара. Обстрел настиг сотрудников во время эвакуации, однако они самостоятельно добрались до больницы, где пострадавших госпитализировали. Также получил повреждения пожарный автомобиль.

В Кировском районе в этот же день снаряд ВСУ попал в здание школы. По информации Донецкого агентства новостей, боеприпас попал в помещения для младших классов. По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших. Судя, по фрагментам снаряда, украинские боевики обстреляли город из реактивной системы залпового огня.