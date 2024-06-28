Киев, 28 июня, 2024, 19:57 — ИА Регнум. Экс-командующего объединёнными силами ВСУ Юрия Содоля и бывшего командующего группировкой украинской армии «Харьков» Юрия Галушкина направили в госпиталь, где их быстро признают непригодными к воинской службе, заявила 28 июня депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в Telegram-канале.

Министерство обороны Украины Юрий Галушкин

«Командующий медицинских сил генерал [Анатолий] Казмирчук устроил генералов Содоля и Галушкина, друга Содоля, который провалил подготовку Харьковской области <…> в одну палату в военном госпитале в Днепропетровске, чтобы быстро списать их по состоянию здоровья», — написала она.

Безуглая назвала происходящее круговой порукой генералов. Она также заявила, что это происходит с разрешения главкома ВСУ Александра Сырского.

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский 24 июня снял Содоля с поста командующего объединёнными силами ВСУ и назначил на эту должность Андрея Гнатова. Он не объяснил причину такого решения.

13 мая, после провала обороны ВСУ на севере Харьковской области при наступлении российской армии, Зеленский уволил Галушкина с поста командующего группировкой украинской армии «Харьков». На эту должность он назначил Михаила Драпатого, сохранив за ним должность заместителя начальника генштаба по подготовке военнослужащих.

Безуглая 22 мая заявила, что назначение Сырского командующим ВСУ вместо Валерия Залужного не улучшило ситуацию в украинской армии, а по ряду направлений даже ухудшило. Она также обвинила нового главкома в сокрытии правды, разрыве подразделений, жестокости и уничтожении конкурентов.