Москва, 30 июня, 2024, 17:37 — ИА Регнум. В Узбекистане более 70 процентов из 37 миллионного населения страны пользуются Telegram, заявил 30 июня основатель мессенджера Павел Дуров.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

«Вся их экономика управляется на нашей платформе, у каждого бизнеса в стране есть бот или канал в Telegram», — отметил бизнесмен.

Он добавил, что во время поездки в Узбекистан для него открытием стала современная инфраструктура столицы страны Ташкента. Также Дурова впечатлили горные пейзажи Восточного Узбекистана и богатая история Бухары и Самарканда.

Бизнесмен поблагодарил страну за теплый приём и выразил желание ещё раз посетить Ташкент в 2024 году.

Основатель Telegram со своим братом Николаем посетили Узбекистан на прошлой неделе. Дуров встретился с президентом Центрально-Азиатской Конфедерации ММА Отабеком Умаровым.

Как передавало ИА Регнум, в апреле Павел Дуров заявил, что аудитория мессенджера Telegram в течение следующих 12 месяцев превысит 1 млрд пользователей. В интервью американскому тележурналисту Такеру Карлсону он отметил, что для мессенджера всё складывается отлично и на момент беседы его аудитория составляла около 900 млн пользователей. По словам основателя ресурса, на привлечение такого количества людей он не потратил ни одного доллара.

11 марта Дуров отметил, что потенциальные инвесторы, в том числе глобальные технологические фонды, оценивают капитализацию Telegram более чем в $30 млрд.