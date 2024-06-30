Пекин, 30 июня, 2024, 17:32 — ИА Регнум. Китайская коммерческая ракета-носитель Tianlong-3 потерпела крушение и взорвалась при запуске на испытаниях, сообщил 30 июня телеканал CCTV со ссылкой на заявление аэрокосмической компании.

Кадр из видео

«Во время испытательного полёта <…> ракета упала в горах в 1,5 км к юго-западу от места испытаний. Корпус ракеты упал распался», — следует из заявления коммерческая аэрокосмическая компания Tianbing Technology, проводившей запуск.

Инцидент произошёл во второй половине дня 30 июня вблизи города Гунъи в провинция Хэнань. Очевидцы сообщали об объекте, упавшем и взорвавшемся при приземлении. Сообщений о жертвах не поступали.

Как заявили в компании, части ступени ракеты разбросало в «безопасной зоне», но спровоцировали локальный пожар.

Tianlong-3 представляет собой аналог ракеты Falcon 9 компании SpaceX. Сообщалось, что объём привлечённых средств на создание ракеты с возвращаемой ступенью превысил 4 млрд юаней ($552 000 000). Это орбитальный ракетный комплекс среднего веса. Ракету спроектировали для частичной повторной эксплуатации: первая ступень способна выполнять автономную вертикальную посадку и может использоваться до 10 раз. Длина ракеты составляет 71 метр, а диаметр — 3,8 метра, взлетная масса — 590 тонн.

Как сообщало ИА Регнум, в марте первая частная японская ракета Kairos компании Space One взорвалась через несколько секунд после старта. Её обломки упали в горах недалеко от стартовой площадки. Ракета несла правительственный спутник дистанционного зондирования Земли весом 100 кг. Её длина составляет 18 метров, вес — около 23 тонн. Kairos разрабатывали с 2018 года.

В июне американская армия провела успешное испытание оперативно-тактической ракеты Precision Strike Missile (PrSM) против движущейся морской цели в Тихом океане. Ракеты разработали на замену армейской тактической ракетной системы (ATACMS).