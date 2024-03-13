Токио, 13 марта, 2024, 11:23 — ИА Регнум. Первая частная японская ракета Kairos компании Space One взорвалась через несколько секунд после старта. Видео опубликовал 13 марта YouTube-канал The Launch Pad.

Кадр из видео

Обломки ракеты упали в горах недалеко от стартовой площадки. На кадрах виден сильный пожар и поднимающийся столб густого дыма. Причина ЧП пока неизвестна.

Ракета несла правительственный спутник дистанционного зондирования Земли весом 100 кг. Kairos разрабатывали с 2018 года. Её длина составляет 18 метров, вес — около 23 тонн.

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Как сообщало ИА Регнум, 9 марта первый запуск японской частной ракеты Kairos компании Space One отложили. Старт был запланирован на 11:01 (05:01 мск), однако ракета не полетела после финального отсчёта. Спустя несколько минут сообщили, что пуск состоится в 11:17 (05:17 мск), но и тут после финального отсчёта ракета не взлетела, после чего объявили о переносе запуска. Как отметил глава префектуры Вакаяма Сюхэй Кисимото, запуск перенесли из-за захода в объявленную зоной повышенной опасности акваторию судна.