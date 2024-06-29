Вашингтон, 29 июня, 2024, 17:36 — ИА Регнум. Американская армия провела успешное испытание перспективной оперативно-тактической ракеты Precision Strike Missile (PrSM) против движущейся морской цели во время учений в Тихом океане, сообщил The Defense Post.

Sgt. 1st Class Andrew Dickson / U. S. Army

«Впервые комплекс задействовали за пределами США, а также впервые использовали ракеты против морской цели», — говорится в материале.

Всего, по данным портала, с острова Палау выпустили пару ракет.

Ракеты Precision Strike Missile разработали на замену армейской тактической ракетной системы (ATACMS). PrSM отличаются большей дальностью полёта (более 400 км). Поставки новых ракет ожидаются в 2025 году.

В марте 2016 года компании Lockheed Martin, Boeing и Raytheon объявили, что будут участвовать в тендере на разработку PrSM. В начале 2020 года Boeing и Raytheon отказались от участия в тендере. Прототип мог поражать только стационарные цели на суше, но более поздние версии ракеты стали разрабатывать для отслеживания движущихся целей на суше и на море.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года армия США и военно-промышленная корпорация Lockheed Martin провели успешные испытания оперативно-тактический ракеты большой дальности Precision Strike Missile (PrSM). Испытания проходили на ракетном полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико. Ракету запустили с помощью установки HIMARS.

Военно-воздушные силы США в августе 2023 года провели на юге штата Калифорния испытание прототипа гиперзвуковой ракеты в рамках программы ARRW.