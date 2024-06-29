Харьков, Украина, 29 июня, 2024, 16:25 — ИА Регнум. В Харькове на фоне объявленной в Харьковской области воздушной тревоги прогремел взрыв. Об этом 29 июня сообщил украинский телеканал «Общественное».

Иван Шилов ИА Регнум

«В Харькове был слышен взрыв», — говорится в сообщении.

Какие-либо подробности произошедшего не уточняются.

По информации украинского министерства цифровой трансформации, воздушную тревогу на территории Харьковской области объявили более двух часов назад.

Министерство обороны России пока не сообщало о каких-либо ударах по военным объектам на контролируемой киевским режимом территории. В ведомстве неоднократно отмечали, что российские военные наносят удар исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Как передавало ИА Регнум, вечером 27 июня мэр Киева Виталий Кличко сообщил о прогремевшем в городе взрыве на одном из энергообъектов, в результате чего там вспыхнул пожар. По его словам, взрыв произошёл в Шевченковском районе Киева.

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул 25 июня заявил, что в Днепропетровской области в результате взрывов получил повреждение один из объектов инфраструктуры. Он уточнил, что это произошло в Никопольском районе.

Украинские СМИ 24 июня сообщили о серии взрывов в Одессе. По словам представителей подполья, удар был нанесён по заводу тяжёлого краностроения «Краян», где находился склад с западными ракетами для украинских войск.