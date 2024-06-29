Украина, 29 июня, 2024, 18:52 — ИА Регнум. Мощный врыв прогремел в Матвеевке в Запорожской области, где располагается склад Вооружённых сил Украины с ракетами для пусковых установок РСЗО HIMARS, сообщил 29 июня в Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Global Look Press

«В 17.45 в Матвеевку прилетело еще раз, громко. После второго прилета военные из окрестных сел уехали в сторону Вольнянска и Матвеевки… В Матвеевке был большой склад с ракетами РСЗО и дальнобойными ракетами для установок HIMARS», — заявил Лебедев.

По информации координатора подполья, после взрыва в сторону Матвеевки из Запорожья выехала большая колонная машин скорой помощи.

Лебедев отметил, что от силы взрыва в Запорожье на окраинах посыпались стёкла.

Минобороны России не сообщало о нанесении ударов по складу с боеприпасами ВСУ в Запорожской области.

Как передавало ИА Регнум, в этот же день подполье сообщило о ещё одном ударе по складу ВСУ, где держали склад с боекомплектом и военной техникой. Лебедев добавил, что детонацию слышали на восточной окраине Запорожья. Этот удар в Минобороны также пока не подтвердили.

29 июня координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил о мощном взрыве в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Рогов пообещал сообщить подробности позже. Минобороны России пока не заявляло об ударе по Запорожью.

Ранее Лебедев заявил, что российские военные 27 июня нанесли удар в Николаевской области по району, из которого ВСУ регулярно атаковали дальнобойными ракетами Херсонскую область и Крым. По данным местных жителей, взрывы прогремели в районе склада с боекомплектом для системы HIMARS. Вечером 27 июня глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким сообщил о прилёте по лесополосе за пределами города. Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил о взрывах в городе.