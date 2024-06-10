ДНР, 10 июня, 2024, 08:02 — ИА Регнум. В ходе боёв на востоке города Часова Яра вооружённые формирования Украины потеряли свыше тысячи человек, заявил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

Иван Шилов ИА Регнум Часов Яр, наступление ВС России

Он напомнил, что какое-то время восточная часть населённого пункта была так называемой серой зоной. Затем украинские боевики пытались держать под огневым контролем эту территорию, порывались заходить и укрепляться.

«Такая оборона им стоила невозвратных потерь — более тысячи человек. Разумеется, цифра эта примерная по итогам изучения средств объективного контроля», — сказал Кимаковский.

Сейчас данная территория практически полностью контролируется российским военными. Украинская группировка испытывает давление на других направлениях города, констатировал советник главы ДНР.

Как передавало ИА Регнум, российские войска освободили более 60% территории ДНР, отметил глава республики Денис Пушилин. При это в оккупации противника остаются несколько крупных городов — Красноармейск, Доброполье, Дружковка, Константиновка, Краматорск и Славянск. По словам Пушилина, оставшаяся под контролем киевского режима территория ДНР также подлежит освобождению в рамках конституционных границ региона.

Военный корреспондент Андрей Руденко сообщил, что в микрорайоне Канал в Часовом Яре подняли российский флаг. Движение идёт к центру города. Враг отступает, так как резервы отвели в сторону Купянска. ВСУ бросили оставшиеся силы в Часов Яр, добавил военкор.

Часов Яр находится на господствующей высоте и имеет важное оперативно-стратегическое значение. После его освобождения для российских войск откроется путь к самой крупной агломерации в ДНР под контролем ВСУ — Славянско-Краматорской и к Константиновке.