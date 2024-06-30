Стамбул, Турция, 30 июня, 2024, 15:33 — ИА Регнум. Следовавший из России под флагом Барбадоса сухогруз Lady Ayana уже третий день пытаются снять с мели у берегов Стамбула в Мраморном море.

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По информации «РИА Новости», по состоянию на 15:00 мск сухогруз продолжает оставаться на мели у берегов Стамбула, откуда его пытаются снять не менее двух буксиров. На море наблюдаются сильные волны.

Ранее минтранспорта Турции направило к судну буксир и катер для эвакуации экипажа.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июня сухогруз с пшеницей Lady Ayana сел на мель у берегов Стамбула в Мраморном море. место происшествия для эвакуации экипажа сухогруза направили быстроходный спасательный катер KEGM-3 и буксир Rescue-10.

В конце января нефтеналивной танкер Peria под флагом Либерии заблокировал движение в проливе Босфор. У судна в результате непогоды сломался якорь. Через несколько часов движение судов восстановили, а танкер отбуксировали к причалу в Стамбуле.