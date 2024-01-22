Стамбул, Турция, 22 января, 2024, 04:44 — ИА Регнум. Прибывший в Турцию из России нефтеналивной танкер, из-за которого перекрывали Босфорский пролив для прохода судов, отбуксировали.

VikiPicture Босфорский пролив

Блокировка продлилась несколько часов. По информации береговой охраны Турции, проход судов возобновили вечером 21 января.

Заблокированным проход оставался 14 часов.

«Судно Peria отбуксировано к причалу Кючюкчекмедже в Стамбуле», — сообщил «РИА Новости» источник.

Как сообщало ИА Регнум, нефтеналивной танкер Peria под флагом Либерии заблокировал движение в проливе Босфор. У танкера из-за непогоды сломался якорь.

У побережья Турции в районе провинции Кастамону сел на мель сухогруз Vamos под флагом Камбоджи. На борту судна находились 11 человек. Моряков эвакуировали с сухогруза. Эвакуацию осложнил сильный ветер. В Турции из-за шторма также получил повреждение теплоход Kevalay Queen, который шёл под флагом Ливии. В районе выхода из Босфора в Мраморное море у судна повредился двигатель и его начало сносить к берегу. Теплоход отбуксировали к стоянке Ахыркапы.

Из-за шторма на Чёрном море сухогруз Blue Shark выбросило на мель в районе посёлка Витязево в городе Анапе в Краснодарском крае. На борту судна находился 21 член экипажа, включая граждан Индии, Египта и Сирии. Сухогруз шёл под флагом Белиза.