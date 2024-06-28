Стамбул, Турция, 29 июня, 2024, 01:45 — ИА Регнум. Сухогруз с пшеницей Lady Ayana, следовавший из России, сел на мель у берегов Стамбула в Мраморном море. Об этом в пятницу, 28 июня, сообщил турецкий телеканал TGRT Haber со ссылкой на Главное управление береговой охраны Турции.

The Photographer Сухогруз

«Команды Главного управления береговой охраны (KEGM) работают над спасением сухогруза, направлявшегося из России в Тунис… Сухогруз Lady Ayana сел на мель после того, как встал на якорь в районе Ешилькёй», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия для эвакуации экипажа сухогруза направили быстроходный спасательный катер KEGM-3 и буксир Rescue-10.

Как передавало ИА Регнум, 21 января нефтеналивной танкер Peria под флагом Либерии заблокировал движение в проливе Босфор. Сообщалось, что у судна из-за непогоды произошла поломка якоря. Приостановку транзита судов через Босфор восстановили спустя несколько часов — после того как танкер Реria отбуксировали к причалу в Стамбуле.