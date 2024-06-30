Черновцы, Украина, 30 июня, 2024, 15:12 — ИА Регнум. Двое мужчин напали на пограничников в Черновицкой области на Западной Украине, применив слезоточивый газ и мачете. Силовики застрелили их, сообщило 30 июня украинское издание «Страна. ua».

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Инцидент произошёл накануне вечером в 300 метрах от границы с Румынией. Как рассказал источник издания, двое мужчин собирались нелегально перейти границу.

«Когда пограничники попытались задержать уклонистов, один из них распылил слезоточивый газ в сторону пограничников, а второй достал мачете и ударил им одного из военных по ноге», — сообщил источник.

Один из пограничников сделал несколько выстрелов в сторону нападавших из табельного оружия. Одного из нарушителей ранило в ногу. Другой, получив пулевое ранение в голову, умер на месте.

Украинские силовые структуры возбудили уголовное дело по статье об умышленном убийстве.

Как сообщало ИА Регнум, 3 января украинские пограничники начали стрелять, заметив группу пытавшихся нелегально перейти границу и бежать в Венгрию. Выстрелы были предупредительными, силовики задержали 12 человек.

В начале мая в Закарпатье произошёл конфликт на территории военкомата в городе Виноградове. На местном рынке сотрудники территориального центра комплектования забрали одного из цыган. После этого его соплеменники пришли к зданию военкомата, заблокировали выход и потребовали, чтобы мужчину отпустили. У здания прогремели выстрелы.

Инцидент со стрельбой произошёл 18 июня в центре Киева. Мужчина выстрелил в человека, сидевшего с женой в машине, а затем убежал. О пострадавших информации не поступало.