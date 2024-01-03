Ужгород, Украина, 3 января, 2024, 15:06 — ИА Регнум. Сотрудники пограничной службы Украины открыли огонь при задержании уклонистов на границе с Венгрией, сообщили 3 января в пресс-службе ведомства.

Serhii Hudak/Global Look Press

«Группу из 12 мужчин задержали недалеко от границы с Венгрией. Тщетная попытка убежать от наряда закончилась предупредительными выстрелами», — сказано в Telegram-канале службы.

В ведомстве также сообщили о задержании предполагаемого организатора незаконного пересечения границы. По данным пограничников, стоимость «услуги» составляла 12 тыс. гривен (около 28 тыс. рублей) с человека. Дело передано в суд.

Как сообщалось ранее, 2 января в ВСУ впервые официально подтвердили, что на установленных в Киевской области блокпостах намерены искать уклоняющихся от призыва в ВСУ. Прежде эти меры объясняли «проверкой документов». Украинские СМИ регулярно сообщают о рейдах военкомов на улицах, в ресторанах, спортзалах, гостиницах, санаториях и других учреждениях.

25 декабря в Верховную раду Украины внесли новый законопроект о мобилизации. Власти страны хотят снизить планку возраста для мобилизации с 27 до 25 лет и отменить отсрочку для инвалидов третьей группы. Кроме того, авторы предложили лишить уклонистов права на предоставление госуслуг, включая оформление различных документов. Ранее власти страны уже расширили список категорий граждан, подлежащих призыву в ВСУ.

Глава украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в декабре 2023 года в свою очередь призвала не снижать призывной возраст, а отправить на фронт половину сотрудников силовых служб страны.