Киев, 18 июня, 2024, 14:16 — ИА Регнум. В Шевченковском районе в центре Киева произошла стрельба, сообщили 18 июня в национальной полиции Украины.

Yevhen Kotenko/Global Look Press

Отмечается, что в полицию поступила информация о выстрелах в Шевченковском районе.

По предварительным данным, неизвестный выстрелил в мужчину, который находился в автомобиле со своей женой, после чего стрелявший скрылся.

Женщина ранений не получила, о состоянии мужчины, в которого стреляли, не сообщается.

Как передавало ИА Регнум, 20 апреля в Винницкой области полицейские остановили на блокпосту внедорожник Suzuki Grand Vitara для проверки документов. В нём находились двое мужчин, представившихся военными. Один из них вышел из машины, чтобы показать содержимое багажника.

В багажнике под маскировочной сетью находились ящики, которые патрульный попросил открыть. Находящийся в салоне мужчина сказал, что сейчас найдёт нож, чтобы отрыть ящики. В это время стоявший рядом с полицейским мужчина ударил сотрудника полиции, затем прогремели выстрелы. Одного полицейского ранили смертельно, другой выжил.

Иномарка скрылась в направлении Одесской области. Как выяснилось, военные, открывшие стрельбу, военнослужащие ВСУ — отец (52 года) и сын (26 лет).