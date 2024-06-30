Москва, 30 июня, 2024, 11:27 — ИА Регнум. Вертолёт Ми-8, перевозивший специалистов «Авиалесоохраны», совершил жёсткую посадку в Бодайбинском районе Иркутской области, сообщил 30 июня в Telegram-канале губернатор Игорь Кобзев.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Поступила информация о жёсткой посадке вертолёта Ми-8 авиакомпании «Ангара» в 200 км от Бодайбо», — написал глава области.

Он отметил, что на борту находились семь специалистов «Авиалесоохраны» и три члена экипажа. Все они выжили, добавил Кобзев.

По словам губернатора, вертолёт должен был доставить людей для помощи в ликвидации пожаров в Бодайбинском районе. Скоро на место вылетит другой борт с техниками, чтобы забрать пожарных и осмотреть повреждённый вертолёт. В обстоятельствах авиапроисшествия разберутся специалисты, почеркнул Кобзев.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июня в лесистой местности возле одной из баз отдыха в Свердловской области вертолёт Robinson R44 совершил жёсткую посадку. На борту находились два человека, их госпитализировали. Позже минздрав области сообщил, что пилот поступил в медучреждение в состоянии средней тяжести, пассажирка — в крайне тяжёлом состоянии. Обоих пострадавших госпитализировали в реанимационное отделение городской больницы Первоуральска.

28 мая вертолёт Ми-8 авиакомпании «Мурманавиа» совершил аварийную посадку в Мурманской области из-за технической неисправности. На борту находились семь человек — три члена экипажа и четыре пассажира. При посадке никто не пострадал. Вертолёт летел на турбазу из села Ловозеро и аварийно сел в районе реки Пача, за 20 км до пункта назначения.