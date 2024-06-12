Первоуральск, Свердловская область, 12 июня, 2024, 22:04 — ИА Регнум. Пострадавшая при жёсткой посадке вертолёта Robinson R44 женщина находится в очень тяжёлом состоянии, мужчина — в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщила пресс-служба минздрава Свердловской области.

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«Мужчина (пилот) находится в состоянии средней тяжести. Женщина (пассажирка) — в крайне тяжёлом состоянии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обоих пострадавших госпитализировали в реанимационное отделение городской больницы Первоуральска.

Инцидент произошёл 12 июня в лесистой местности возле базы отдыха «Светофор». На воздушном судне находились два человека.

Как сообщало ИА Регнум, 28 мая вертолёт Ми-8 аварийно приземлился в Мурманской области за 20 км до пункта назначения из-за технической неполадки. На борту были семь человек, в том числе три члена экипажа и четыре пассажира. Никто не пострадал.

14 марта в Магаданской области жёстко приземлился вертолёт Ми-8. Предварительной причиной инцидента назвали неисправность двигателя. На борту были 20 человек. При аварии один человек погиб, двое тяжело пострадали.