Донецк, 30 июня, 2024, 11:10 — ИА Регнум. Российские бойцы обнаружили в прифронтовой зоне изданные в США книги, оправдывающие нацизм и одного из его украинских пособников Романа Шухевича.

Руководители 201-го батальона Шуцманшафт с Романом Шухевичем (сидит второй слева), 1942 год

Экстремистскую литературу нашли во время зачистки и разминирования. Её обнаружили на полке в шкафу.

Деньги на издание книг выделил фонд полковника военной разведки США в резерве украинского происхождения, рассказал мобилизованный из Костромской области с позывным Цапля.

«Книги пытаются оправдать нацизм, они напечатаны до конфликта на майдане — в 2007 году при содействии фонда из Чикаго», — процитировала слова военного «Газета.Ru».

Военный отметил, что это не первая подобная находка.

Фонд из Чикаго создал эмигрировавший в США член сотрудничавшей с украинскими националистами подпольной группировки Юлиан Куляс. В США он сделал военную карьеру, а также преуспел как юрист и банкир.

Шухевич на Западной Украине в годы Второй мировой войны возглавлял Организацию украинских националистов (ОУН — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) и был главнокомандующим Украинской повстанческой армией (УПА — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА Регнум, в начале июля в одной из школ ЛНР нашли литературу, пропагандирующую нацизм и оправдывающую деятельность ОУН и УПА. Как сообщили в прокуратуре, в ЛНР расследуют ряд уголовных дел о возбуждении ненависти и унижении достоинства человека с использованием СМИ.

Посол России в США Анатолий Антонов по случаю 79-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне заявил, что Запад перевоспитал целое поколение украинцев, превратив Украину в лабораторию по уничтожению исторической памяти. Он подчеркнул, что СВО расставит всё по своим местам на Украине.