Сочи, Краснодарский край, 29 июня, 2024, 09:10 — ИА Регнум. Пропавшую женщину, поиски которой в Сочи начались вечером 27 июня, нашли спящей в море на спине, после чего её передали сотрудникам правоохранительных органов. Об этом 29 июня сообщила пресс-служба Южного регионального поискового спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС в Telegram-канале.

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Сообщение о её пропаже поступило вечером 27 июня от сотрудника пляжа в Сочи, заявившего, что женщина зашла в море в одежде, однако после этого не вернулась на берег. Поисками пропавшей занимались две группы спасателей, одна из которых обследовала на катере акваторию моря на удалении до 800 метров от берега, а другая занималась осмотром береговой полосы.

Отмечается, что утром 28 июня спасатели нашли женщину на пляже «Маяк» без признаков жизни на плавучем ограждении, где она лежала на спине на дорожке из буйков в 40–50 метрах от берега.

«Спасатели подошли на катере, чтобы поднять на борт «утонувшую», но женщина дернула рукой. Сотрудникам МЧС пришлось ее разбудить и эвакуировать на берег, где она была передана полиции», — проинформировали в пресс-службе.

Уточняется, что пропавшая, оказавшаяся 50-летней жительницей Краснодарского края, не смогла объяснить свой поступок, потому что находилась в нетрезвом состоянии.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июня трёх рыбаков унесло в Охотское море от берегов Сахалина. По информации МЧС, на надувной лодке заглох мотор. Для поисков из Южно-Сахалинска направили вертолёт Ми-8 МЧС России со спасателями на борту.

Позднее в этот же день спасатели нашли живыми трёх рыбаков в Охотском море. Отмечалось, что пропавших удалось обнаружить с воздуха за мысом Свободный, после чего их доставили вертолётом на сушу.