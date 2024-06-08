Село Туринская Слобода, Свердловская область, 8 июня, 2024, 06:47 — ИА Регнум. Несовершеннолетних брата и сестру, пропавших 4 июня в Свердловской области, нашли, они живы. О результатах поисков сообщили в МЧС России.

Иван Шилов ИА Регнум МЧС

Детей искали несколько дней спасатели и волонтёры.

По информации МЧС, 13-летний мальчик и его 11-летняя сестра вместе со своим дедом и двумя собаками ушли рыбачить на реку Липка недалеко от деревни Бурмакина Слободо-Туринского района.

Когда они все вместе возвращались домой, заблудились, вскоре у них разрядился телефон.

Переночевали под открытым небом, а на утро разделились на две группы и пошли в разные стороны. В итоге 67-летний мужчина к вечеру нашёл дорогу к дому, а дети с собаками так и не вернулись.

Поиски завершились 7 июня — детей нашли живыми и здоровыми, но истощёнными.

Как сообщало ИА Регнум, мальчик шести лет госпитализирован с переохлаждением после того, как ушёл из дома и провёл всю ночь в лесу на морозе в Приморском крае.

В Окинском районе Бурятии около села Сорок во время переправы через реку Урик пропал 15-летний подросток. Предполагается, что ребёнок утонул и его тело унесло течение.