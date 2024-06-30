Нью-Дели, 30 июня, 2024, 09:04 — ИА Регнум. Пятеро индийских военных погибли при переправе танка через горную реку Шайок в Восточном Ладакхе во время манёвров, сообщила 30 июня пресс-служба 14-го корпуса сухопутных войск Индии.

Faisal Bashir/Global Look Press

В ходе оперативного развёртывания при переходе через Шайок танк, участвовавший в форсировании речного брода, застрял близ Сасер-Брангсы из-за сильного течения.

«На место срочно прибыли спасательные подразделения, однако из-за сильного течения и высокого уровня воды спасательная операция не увенчалась успехом, а экипаж [из трёх человек] погиб», — сообщили в пресс-службе.

Также погибли ещё двое военных, находившихся в танке, — в общей сложности погибли пять военнослужащих.

Свои соболезнования семьям погибших выразил в соцсети Х министр обороны Индии Раджнатх Сингх.

Как сообщало ИА Регнум, в конце апреля в Польше испанский военный погиб во время международных учений НАТО Saber Strike с боевой стрельбой. Гибель произошла в результате несчастного случая, заявили в польском минобороны.

Аналогичная ситуация произошла в Польше месяцем ранее. На занятиях по горной подготовке в Татрах погиб спецназовец.