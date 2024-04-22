Варшава, 23 апреля, 2024, 01:22 — ИА Регнум. В Польше во время международных учений НАТО Saber Strike с боевой стрельбой погиб испанский военнослужащий. В польском минобороны выразили соболезнования в связи с гибелью солдата в ходе манёвров.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Испанский капрал погиб в результате «несчастного случая, произошедшего во время тактических учений с боевой стрельбой», уточнили в минобороны.

Как передавало ИА Регнум, в Польше с 31 января до мая проходят учения НАТО Steadfast Defender — 2024. В них задействованы около 90 тысяч военнослужащих. Министерство обороны Польши приостановило все военные учения на территории республики после того, как 26 марта во время занятий по горной подготовке в Татрах погиб военнослужащий войск специального назначения. Инцидент стал уже пятым случаем гибели военных на проходящих военных манёврах.

В марте не менее 16 бойцов спецназа США получили ранения в ходе тренировки в учебном центре штата Калифорния. По данным портала KTLA, произошёл взрыв, когда спецназ округа Ориндж проводил совместные манёвры с сапёрами. После происшествия 13 спецназовцев пожаловались на звон в ушах и головокружение, у некоторых из бойцов зафиксировали ранения ног и спины. О погибших не сообщалось.