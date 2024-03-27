Варшава, 27 марта, 2024, 10:59 — ИА Регнум. Министерство обороны Польши приостановило все военные учения на территории республики после того, как 26 марта во время занятий по горной подготовке в Татрах погиб военнослужащий войск специального назначения. Об этом говорится в сообщении оборонного ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум

«Решением министра национальной обороны остановлены все занятия с использованием взрывчатых веществ и боевой техники», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ведомство приступило к проверке обстоятельств гибели спецназовца.

Как передавало ИА Регнум, инцидент в Татрах стал уже пятым случаем гибели военных на проходящих в марте военных учениях.

Так, в начале марта гусеничная машина переехала двоих солдат во время учений НАТО в Польше. Инцидент произошёл в центре подготовки сухопутных войск в Дравске-Поморском. 25 марта на военном полигоне в Силезии от травм, полученных при взрыве тротила, погибли два человека.

Польша принимает на своей территории учения Steadfast Defender — 2024, которые начались 31 января и продлятся до мая 2024 года. В них задействовали порядка 90 тысяч военнослужащих.