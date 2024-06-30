Вашингтон, 28 июня, 2018, 09:09 — ИА Регнум. В мультсериале «Симпсоны» фанаты нашли предсказание исхода чемпионата мира по футболу. Об этом сообщается в журнале New Musical Express (NME).

В одной из серий футбольный чемпионат проходит в городе Спрингфилд. На нём должна определиться лучшая команда «раз и навсегда». В финале здесь играют команды Португалии и Мексики.

Отметим, что Португалия и Мексика действительно играют на чемпионате мира по футболу — 2018 в России. Обе команды вышли из группы в плей-офф.

Однако они не смогут встретиться в финале, поскольку попали в одну часть турнирной сетки. В случае если обе команды успешно преодолеют стадии 1/8 и ¼ финала, то они сыграют между собой в полуфинале мундиаля.

Напомним, сборная Португалии сыграет с Уругваем в 1/8 финала, а мексиканцы встретятся с Бразилией.

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