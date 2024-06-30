Нижний Новгород, 30 июня, 2024, 03:10 — ИА Регнум. На производственной площадке по утилизации отходов в Нижнем Новгороде вспыхнул крупный пожар. Об этом в ночь на 30 июня сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Нижегородской области.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

«В Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на производственной площадке по утилизации отходов на Московском шоссе в Канавинском районе областного центра», — говорится в сообщении.

По прибытии огнеборцев на место происшествия было зафиксировано открытое горение ёмкостей. Пожару присвоен второй ранг сложности. О погибших и пострадавших не сообщалось.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 29 июня в общежитии, расположенном на улице Керамической в подмосковной Балашихе произошёл пожар. Площадь возгорания составила 40 кв. м. К ликвидации пожара привлекли 63 специалиста и 23 единицы служебной техники. Пожар удалось полностью ликвидировать к 01:00 мск.

В ГУ МЧС России по Московской области сообщили, что в результате пожара погибли пять человек. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Позднее в ведомстве назвали неосторожность при курении предварительной причиной пожара.