Таллин, 29 июня, 2024, 15:01 — ИА Регнум. Партия реформ, являющаяся правящей в Эстонии, в ходе заседания 29 июня единогласно выдвинула Кристена Михала кандидатом на пост премьер-министра вместо Каи Каллас, уходящей на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Об этом сообщила пресс-служба партии в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

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Генсек партии Тимо Суслов назвал Кристена сильным кандидатом на пост премьер-министра, отметив его 27-летнюю работу в партии. В наступившие трудные времена важно продолжать регулировать состояние финансов, добавил он.

«Я уверен, что Кристен справится с предстоящими задачами хорошо и будет иметь твёрдую поддержку от партии», — заявил Суслов.

28 июня стало известно, по итогам голосования в Евросовете принято решение назначить Каллас главой европейской дипломатии вместо Жозепа Борреля. Урсула фон дер Ляйен сохранила пост председателя Еврокомиссии. Экс-премьера Португалии Антониу Кошту избрали главой Евросовета, он сменит Шарля Мишеля.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова спрогнозировала, что Каллас в случае прихода на место Борреля продолжит курс на конфронтацию с Россией, но повысит накал тенденций, заложенных предшественником. Именно при Борреле началось тотальное обрушение дипломатии в Евросоюзе, добавила представитель министерства.

Политолог, гендиректор Центра политического анализа Павел Данилин, комментируя согласование кандидатов на высшие посты в евроинституты, в беседе с ИА Регнум заявил, что новое руководство ЕС продолжит проводить русофобскую политику в интересах глобалистских структур. Эксперт также указал на управляемость Кошты, так как он замешан в коррупционном скандале.