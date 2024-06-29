Минск, 29 июня, 2024, 11:53 — ИА Регнум. Власти Румынии не разрешили въезд и таким образом не дали белорусским парламентариям попасть на ежегодную сессию Парламентской ассамблеи ОБСЕ, сообщила 29 июня пресс-служба нижней палаты парламента.

Александр Гальперин/РИА Новости

«Белорусские парламентарии крайне возмущены тем, что румынские власти намеренно сорвали участие делегации Национального собрания Белоруссии в 31-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ в Бухаресте», — сообщила пресс-служба.

В Минске заявили, что решение румынских властей принято вопреки всем базовым обязательствам и принципам организации. Там назвали недопуск белорусской делегации на сессию Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Бухаресте примером откровенной предвзятости и дискриминации.

При этом, как заявили в парламенте, Белоруссия поддерживает усилия, направленные на сохранение диалога между государствами ОБСЕ.

Как сообщало ИА Регнум, в июне Румыния отказала российской делегации в выдаче виз для посещения сессии ПА ОБСЕ в Бухаресте. Глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин заявил, что подобными решениями Румыния вносит вклад в разрушение организации.

В Госдуму 28 июня внесли проект о приостановке работы российской делегации в ПА ОБСЕ. Проект заявления рассмотрят на пленарном заседании 3 июля.

31-я ежегодная сессия ПА ОБСЕ пройдёт с 29 июня по 3 июля в Бухаресте. В организацию входят 57 стран Европы, Центральной Азии и Северной Америки, включая Россию, Белоруссию, США, Германию, Великобританию, Францию и Турцию.