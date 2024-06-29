Донецк, 29 июня, 2024, 09:22 — ИА Регнум. Российские военные подбили очередную американскую БМП Brаdley ВСУ у села Сокол на авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Об этом 29 июня рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

«Вблизи села Сокол подбита очередная единица Brаdley», — привело его слова издание Ura.ru.

Отмечается, что украинская армия также понесла большие потери в ходе боёв за село, которые исчисляются несколькими сотнями погибших.

Как сообщало ИА Регнум, 9 июня стало известно, что вступивший в лобовую схватку с БМП Bradley у села Сокол экипаж российского БТР-82А выполнил боевую задачу, высадив десантников в населённом пункте. Отмечалось, что военные армии России не испугались более тяжёлой Bradley и открыли по ней огонь из 30-миллиметровой пушки, после чего противник сбежал с поля боя.

«Курганмашзавод» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» государственной корпорации «Ростех») в начале апреля передал Министерству обороны партию боевых машин пехоты третьего поколения. По словам заместителя исполнительного директора по ГОЗ и ВТС «Курганмашзавода» Романа Хромова, изучение трофейной американской БМП показало, что она полностью уступает БМП-3.