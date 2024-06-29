Москва, 29 июня, 2024, 08:31 — ИА Регнум. Во время воздушной тревоги украинская армия поднимает имеющиеся у неё самолёты в небо в попытке защитить их от ударов российских военных. Об этом 29 июня рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Str/Global Look Press

«Как только включается тревога, украинские самолёты взлетают и летают, наворачивая круги», — привела его слова «Российская газета».

Лебедев уточнил, что такие действия ВСУ при объявлении воздушной тревоги зафиксировали на авиабазе украинских войск в Вознесенске в Николаевской области, на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области и на аэродроме Конатово в Кировоградской области.

Координатор также предоставил видеозапись, на которой запечатлён самолёт ВСУ с установленными ракетами, кружащий на одном месте на небольшой высоте.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июня официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что средства ПВО Вооружённых сил России за неделю сбили в зоне спецоперации два украинских истребителя МиГ-29 и 589 дронов. Он уточнил, что также российские военные уничтожили шесть американских оперативно-тактических ракет ATACMS, восемь управляемых ракет зенитно-ракетного комплекса Patriot производства США, американскую противорадиолокационную ракету HARM и 61 снаряд реактивных систем залпового огня комплексов «Ольха», американского HIMARS и чешского Vampire.

Позднее в этот же день в Минобороны сообщили об уничтожении ракетным комплексом «Искандер-М» ЗРК С-300 ВСУ в Одесской области. Отмечалось, что украинская армия также потеряла радиолокационную станцию РПН, низковысотный обнаружитель и кабину боевого управления.