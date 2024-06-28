Санкт-Петербург, 29 июня, 2024, 02:08 — ИА Регнум. Российская певица Люся Чеботина вышла на сцену праздничного концерта «Алые паруса» на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге и исполнила песню «Абьюз».

Кадр из видео

Перед её выходом началось огненное шоу, а затем зрители услышали предупреждение о пожарной тревоге, что стало частью выступления артистки.

Телеканал РЕН ТВ указал на то, что в этом году сцена «Алых парусов» практически не имеет стен. Это позволяет видеть концертные номера практически со всех сторон.

Как сообщало ИА Регнум, ведущими концерта «Алые паруса» стали Дмитрий Хрусталёв и Ида Галич. На праздник, помимо Чеботиной, организаторы пригласили в качестве исполнителей АMIRCHIK, IOWA, ST, Тосю Чайкину, Алсу, Ваню Дмитриенко и певца Мота, которого сделали хедлайнером мероприятия.

На концерт в Санкт-Петербурге съехались выпускники из 38 российских регионов, в том числе из Новороссии и Донбасса. Кроме того, на праздник приехали представители ещё 16 стран.

С 22:30 мск (28 июня) по 04:00 мск (29 июня) на небоскрёбе «Лахта Центр» в Приморском районе Санкт-Петербурга будет работать подсветка алого цвета в честь праздничных мероприятий.