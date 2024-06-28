Санкт-Петербург, 28 июня, 2024, 12:33 — ИА Регнум. Небоскрёб «Лахта Центр» в Приморском районе Санкт-Петербурга от основания до шпиля засияет алым цветом в честь праздника выпускников «Алые паруса», сообщили в Telegram-канале комплекса.

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«Лахта Центр» поздравляет выпускников школ! В честь праздника «Алые паруса» на зданиях комплекса будет включена праздничная подсветка», — рассказали представители комплекса.

Подсветка будет работать 28 июня с 22:30 по мск до 4:00 утра 29 июня.

Как сообщало ИА Регнум, в этом году Санкт-Петербург встретит «Алые паруса» 28 июня. Весь вечер на сцене за хорошее настроение, юмор и шутки будут отвечать ведущие Дмитрий Хрусталёв и Ида Галич, а хедлайнером праздника станет певец МОТ. У концерта «Алые паруса» в 2024 году оказался самый молодёжный состав. Кроме того, мероприятие будет разделено на несколько тематических блоков, в числе которых — «учёба», «спорт», «театр».

В первой части, посвящённой учёбе, выступит популярный молодой певец AMIRCHIK, который исполнит свои главные хиты, вспомнит вместе со зрителями математические формулы. Певица IOWA продолжит спортивный блок, где проведёт для всех тренировку и танцевальную зарядку. В этой же части концерта артисты балета устроят танцевальный батл. Помимо них, на сцену выйдут ST, Тося Чайкина, Алсу, Люся Чеботина и Ваня Дмитриенко.

В 2023 году на фестиваль «Алые паруса» приглашения получили 10 тыс. школьников из других регионов России и 60 тыс. выпускников учебных заведений Санкт-Петербурга. Он прошёл в ночь на 25 июня.