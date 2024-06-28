Санкт-Петербург, 28 июня, 2024, 21:55 — ИА Регнум. Праздник выпускников «Алые паруса» проходит в Санкт-Петербурге в ночь с 28 на 29 июня. Он посвящён объявленному в стране Году семьи, 300-летию Санкт-Петербургского университета и Российской академии наук. ИА Регнум ведёт прямую трансляцию.

Петр Ковалев/ТАСС

Участниками праздника станут выпускники из 38 регионов России, включая Новороссию и Донбасс, а также из 16 зарубежных стран.

Мероприятие будет разделено на несколько тематических блоков, в числе которых — «учёба», «спорт», «театр». Блок «театр», по задумке организаторов, станет одной из самых красочных частей концерта, где выпускники увидят яркие декорации, взлетающий на платформе классический оркестр Cagmo, исполнение современных треков в неожиданной оригинальной интерпретации и театральное представление с участием сказочных персонажей, которые знакомы всем с детства.

Всего для концертной части в этом году сшито рекордное количество сценической одежды — порядка 200 единиц.

На Дворцовой площади выступят популярные исполнители: АMIRCHIK, IOWA, ST, Тося Чайкина, Алсу, Ваня Дмитриенко и Люся Чеботина. Хедлайнером концерта будет певец Мот. Ведущими праздника станут Дмитрий Хрусталёв и Ида Галич.

После концерта зрителей ждёт грандиозное пиротехническое шоу в акватории Невы.

В 2024 году бриг «Россия» начнёт движение напротив Летнего сада, пройдёт в створ Троицкого моста, проследует вдоль Дворцовой набережной, развернётся за Дворцовым мостом и вернётся в начальную точку.

В честь праздника небоскрёб «Лахта Центр» в Приморском районе Санкт-Петербурга от основания до шпиля засияет алым цветом. Подсветка будет работать 28 июня с 22:30 мск до 4:00 утра 29 июня.