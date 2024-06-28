Махачкала, 29 июня, 2024, 01:18 — ИА Регнум. В центре Махачкалы произошло возгорание двух частных домов. Об этом в пятницу вечером, 28 июня, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Республике Дагестан.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

«По прибытии к месту вызова было определено, что происходит возгорание двух частных домов… По предварительной информации, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Уточняется, что пожар произошёл по адресу: улица Абубакарова, дом 47. Установлено, что площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

К 23:00 по местному времени (совпадает с мск) пожар локализовали на площади 500 квадратных метров. В 23:30 огнеборцы ликвидировали открытое горение.

Как передавало ИА Регнум, 28 июня в общежитии на улице Керамической в Балашихе Московской области произошёл пожар. По данным оперативных служб, в результате инцидента погибли по меньшей мере пять человек. Площадь пожара составила 40 квадратных метров.

24 июня в административном здании в городе Фрязино в Подмосковье в здании бывшего научно-исследовательского института произошёл пожар, который успел охватить площадь в 5 тысяч квадратных метров. Пожар удалось полностью потушить только к середине следующего дня. В результате произошедшего погибли шесть человек. Ещё один человек попал в больницу. По информации Следственного комитета России, одной из возможных причин возгорания стала неисправность электропроводки. По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело о халатности должностных лиц.