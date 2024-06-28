Фрязино, Московская область, 28 июня, 2024, 11:28 — ИА Регнум. Следственный комитет возбудил дело о халатности должностных лиц после крупного пожара в здании во Фрязино, сообщило 28 июня Главное следственное управление Следственного комитета по Московской области.

РИА Новости/Григорий Сысоев

«Следователем возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц в сфере пожарного контроля (ч. 3 ст. 293 УК РФ), в рамках которого в настоящее время проводятся обыски», — сообщила пресс-служба СК.

Следователи задержали собственницу административно-промышленного здания, в котором вспыхнул пожар и погибли люди. По версии следствия, с 2014 года здание находится в собственности у жительницы Калуги, вступившей в наследство после смерти супруга. С 2021 года здание находилось в ведении ООО «Исприн», в числе руководства которого оказались люди из близкого окружения собственницы, что позволило ей продолжить получать прибыль от сдачи в аренду помещений. По данным СК, должностные лица не обеспечили контроль за техническим состоянием электропроводки и соблюдением требований пожарной безопасности помещений.

В административном здании во Фрязино 24 июня вспыхнул пожар, площадь которого составила пять тысяч квадратных метров. В результате этого выгорели семь этажей, возгорание удалось полностью потушить только днём 25 июня. Погибли шесть человек, и ещё один человек находится в больнице.

СК возбудил уголовное дело в связи с гибелью людей при пожаре. Одной из возможных причин трагического происшествия назвали неисправность электропроводки.

Замгендиректора компании «Исприн» и представителя собственника задержали 26 июля. Щёлковский городской суд 27 июня арестовал его и представителя собственника здания. Их обвинили в оказании услуг, повлекших гибель людей в результате пожара.