Санкт-Петербург, 22 июня, 2024, 16:31 — ИА Регнум. Санкт-Петербург готовится к главному празднику выпускников — всероссийскому выпускному «Алые паруса — 2024», который состоится 28 июня. Организаторы раскрыли ведущих и хедлайнеров мероприятия: в этом году весь вечер на сцене за хорошее настроение, юмор и шутки будут отвечать ведущие Дмитрий Хрусталёв и Ида Галич, а хедлайнером праздника станет певец МОТ.

РИА Новости/Евгений Одиноков Дмитрий Хрусталёв и Ида Галич

У концерта «Алые паруса» в 2024 году оказался самый молодёжный состав. Кроме того, мероприятие будет разделено на несколько тематических блоков, в числе которых — «учёба», «спорт», «театр».

В первой части, посвящённой учёбе, выступит популярный молодой певец AMIRCHIK, который исполнит свои главные хиты, вспомнит вместе со зрителями математические формулы. Певица IOWA продолжит спортивный блок, где проведёт для всех тренировку и танцевальную зарядку. В этой же части концерта артисты балета устроят танцевальный батл. Помимо них, на сцену выйдут ST, Тося Чайкина, Алсу, Люся Чеботина и Ваня Дмитриенко.

Блок «театр», по задумке организаторов, станет одной из самых красочных частей концерта, где выпускники увидят яркие декорации, взлетающий на платформе классический оркестр Cagmo, исполнение современных треков в неожиданной оригинальной интерпретации и театральное представление с участием сказочных персонажей, которые знакомы всем с детства.

Для каждого блока уже подготовлены эксклюзивные костюмы, всего для концертной части в этом году сшито рекордное количество сценической одежды — порядка 200 единиц.

Также организаторы уточнили, что в настоящее время близятся к завершению работы по монтажу конструкций сцены. Высота многоуровневого сценического комплекса в верхней точке составит 23 м (примерно с шестиэтажный дом), ширина рабочей поверхности — 56 м, а площадь мультимедийных экранов — почти 1 тыс. кв. м. Форма сцены в этом году станет более воздушной и открытой, с минимальным количеством стен.

Мультимедийные экраны большой площади устанавливают на большой высоте таким образом, чтобы линия их расположения напоминала крону дерева, под которой пройдут выступления артистов. Также у «дерева» будут ствол и корни, а номера артистов будут проходить на нескольких уровнях сразу.

Концерт на Дворцовой площади, как передавало ИА Регнум, начнется в 22:00 по московскому времени и продлится 2 часа 40 минут. После этого в акватории Невы развернётся водно-пиротехническое шоу, где под тысячи залпов салюта бриг «Россия» с алыми парусами пройдёт через створы Троицкого и Дворцового мостов, совершит разворот, а тысячи выпускников загадают желания.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский сообщил, что ключевой темой «Алых парусов» в 2024 году станет Год семьи, объявленный президентом России Владимиром Путиным.