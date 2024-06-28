Санкт-Петербург, 28 июня, 2024, 23:03 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов открыл 28 июня на Дворцовой площади города главный праздник российских выпускников «Алые паруса — 2024». В ходе выступления он пожелал ребятам успехов в будущем.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Кроме того, Беглов отметил, что именно от них зависит будущее всей России.

«Вам продолжать дело — строить мощную и великую Россию, защищать и оберегать честь и достоинство нашей Родины! Сегодня с вами — вся Россия», — сказал губернатор, слова которого приводит телеканал РЕН ТВ.

Глава города также уточнил, что на этот раз в «Алых парусах» участвуют не только российские выпускники, включая бывших школьников из Мариуполя, но гости, окончившие школы в Белоруссии и других странах СНГ, а также в Гагаузии и государствах Африки.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июня праздник выпускников «Алые паруса» состоялся в Мариуполе. В нём участвовали более 250 человек. Для них провели большой концерт, световое шоу. Главным событием мероприятия был проход яхты «Ассоль» под алыми парусами.

28 июня «Лахта Центр» проинформировал, что этот комплекс в честь «Алых парусов» включит подсветку на своём небоскрёбе в Приморском районе Санкт-Петербурга. Здание должно засиять алым цветом от основания до шпиля 28 июня с 22:30 мск. Подсветку отключат в 04:00 утра 29 июня.