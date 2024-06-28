Москва, 28 июня, 2024, 20:49 — ИА Регнум. Участники экспертной дискуссии на международной выставке-форуме «Россия» обсудили коммуникативную составляющую мер поддержки государством многодетных семей.

Артем Геодакян/ТАСС

В эфире программы «Семья. Страна. Россия» политконсультант и медиатехнолог Алёна Август отметила объединяющую роль выставки «Россия» для жителей страны.

«Мы живем в огромной стране, но мало её знаем. Выставка дает возможность для каждого человека совершить путешествие вместе с близкими и друзьями по стране, понять её и почувствовать. Это общее контекстное поле для всей семьи, которое поможет поколениям говорить друг с другом о важном и главном», — сказала она.

Глава комитета по политтехнологиям Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Евгения Стулова подчеркнула высокое значение уровня и качества коммуникаций между участниками выставки и её гостями.

«Диалог страны с семьёй, который мы видим на выставке «Россия», происходит на дружелюбном, понятном и эмоциональном языке. Это имеет большое значение для того, чтобы смыслы, которые вкладывает государство в мероприятие, воспринимались людьми и находили в них широкий отклик», — отметила Стулова.

По мнению экспертов, государство, транслируя обществу идею ценности многодетных семей, должно вести максимально открытый и честный диалог с людьми, не только призывая, но и детально проговаривая все потенциально сложные моменты.

Они подчеркнули, что от этого следует выстраивать информационную политику. Например, важно, чтобы многодетные семьи не только были главными героями фильмов, но и постоянным фоном в них, а государство присутствовало как заказчик в сфере онлайн-игр.

Как передавало ИА Регнум, 26 июня международную выставку-форум «Россия» 26 июня посетил 17-миллионый гость. Им стал Егор Морозов, приехавший из Волгограда вместе с супругой Ольгой и двумя детьми. В торжественной обстановке семье вручили сертификат на трёхдневное путешествие в Нижегородскую область. В программе путешествия красивые и значимые места региона — Нижегородский кремль, музей «Русское искусство», Чкаловская лестница, парк 800-летия Нижнего Новгорода и Верхне-Волжская набережная.