Москва, 28 июня, 2024, 18:23 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что в управлении не хватает женщин, но нельзя назначать на должности только из-за пола.

Вячеслав Прокофьев/РИА Новости Владимир Путин в режиме видеосвязи проводит встречу с выпускниками программы кадрового резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС

«Количество женщин вообще во всех звеньях руководства у нас недостаточное», — заявил российский лидер на встрече с выпускниками программы развития кадрового резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС.

Глава государства в этой связи пояснил, что было бы ошибкой делать так, как это делается в некоторых странах, а именно — отбирать по гендерному принципу на определённые должности. Президент подчеркнул, что, прежде всего, нужно отбирать людей по личным и деловым качествам.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июня Путин встретился с выпускниками Высшей школы госуправления РАНХиГС. Целью программы стала подготовка кадрового резерва для государственных должностей федерального и регионального уровней. За это время участниками программы стали 463 человека, из них 57 выпускников возглавили российские регионы.

Глава государства в марте высоко оценил вклад женщин в развитие России. Путин подчеркнул, что 40% руководящих должностей в России занимают женщины и добиваются впечатляющих результатов.