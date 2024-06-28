Москва, 28 июня, 2024, 17:20 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин по видеосвязи провёл встречу с выпускниками VI потока программы развития кадрового резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС, сообщил 28 июня Кремль.

РИА Новости/ Вячеслав Прокофьев

«Хочу всех вас поздравить с завершением обучения в составе уже шестого потока программы развития кадрового управленческого резерва», — заявил российский лидер.

Проект стартовал в 2017 году по поручению президента. Целью программы стала подготовка кадрового резерва для государственных должностей федерального и регионального уровней.

За это время, как заявил Путин, его участниками стали 463 человека, из них 57 выпускников возглавили российские регионы, семеро заняли посты федеральных министров, девять — первых заместителей федеральных министров.

Программа реализуется Высшей школой государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте в сотрудничестве с ведущими образовательными учреждениями страны.

Как сообщало ИА Регнум, Путин в июле 2023 года на встрече с выпускниками пятого потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС заявил, что власти постараются расширить программы для талантливых и целеустремлённых людей. Год назад президент заявил, что всего выпускниками программы стали более 400 человек.