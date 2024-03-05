Москва, 5 марта, 2024, 12:13 — ИА Регнум. Женщины в России вносят огромный вклад в развитие страны, заявил президент Владимир Путин 5 марта в видеообращении к участникам Всероссийского женского форума.

Кадр из видео

«Без вас невозможно представить такие важнейшие сферы, как здравоохранение, образование, наука, культура, предпринимательство, государственное и муниципальное управление», — сказал он.

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Путин добавил, что во всех коллективах ценят женщин за ответственность, тщательную проработку всех вопросов, мудрость и за взвешенные решения.

Он подчеркнул, что 40% руководящих должностей в России занимают женщины и добиваются впечатляющих результатов.

Российский лидер также отметил ключевую роль женщин в сохранении традиций и передаче духовно-нравственных ценностей, так как именно они работают в школах и детсадах, а в семьях создают атмосферу любви и заботы. Он также отметил, что на форуме будут награждать в том числе участниц специальной военной операции на Украине.

Всероссийский женский форум проходит в рамках выставки «Россия». На нём с 5 по 6 марта продемонстрируют участие женщин в реализации национальных идей и инновационном развитии регионов. На мероприятии также наградят лауреатов премии «По зову женского сердца», которую учредили Совет Федерации и государственный фонд «Защитники Отечества».

Как сообщало ИА Регнум, Путин в декабре 2023 года заявил о большом потенциале женщин в современных профессиях, которые традиционно считают мужскими. В качестве примера он привёл девушек — пилотов боевых самолётов, хотя раньше этим занимались только мужчины.