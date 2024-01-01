Москва, 1 января, 2024, 12:15 — ИА Регнум. Министерство юстиции в 2024 году намерено представить новый Кодекс об административных правонарушениях в правительство России. Об этом ранее заявил статс-секретарь — замминистра юстиции России Андрей Логинов.

Zamir Usmanov/Global Look Press

По словам заместителя министра, новый КоАП почти готов и должен быть представлен в правительство. Отмечается, что разработка изменений к новому КоАП ведётся в России с 2019 года.

Ранее в пресс-службе Минюста сообщали о том, что предлагаемые изменения позволят обеспечить надлежащий уровень защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства, а также снизить административную нагрузку на бизнес.

Как передавало ИА Регнум, 23 ноября 2023 года заместитель главы Минюста РФ Олег Свириденко сообщил, что Министерство юстиции России готовит проект постановления правительства и ведомственный приказ о введении штрафов в размере от 300 до 500 тыс. рублей за распространение материалов иноагентов и отсутствие маркировки об иноагенте. Речь идёт о любых способах распространения материалов иностранных агентов — посредством книг, интернет-каналов или мессенджеров, сказал чиновник.