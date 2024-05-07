Москва, 7 мая, 2024, 19:44 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить к 2030 году сортировку 100% твёрдых коммунальных отходов и захоронение минимум половины из них. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля указе о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

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«Установить следующие целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели «Экологическое благополучие»: формирование экономики замкнутого цикла, обеспечивающей к 2030 году сортировку 100 процентов объёма ежегодно образуемых твёрдых коммунальных отходов, захоронение не более чем 50 процентов таких отходов и вовлечение в хозяйственный оборот не менее чем 25 процентов отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья», — говорится в тексте указа.

Кроме того, указ предполагает поэтапное снижение к 2036 году в два раза выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, в городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха.

Вместе с тем указ устанавливает ликвидацию до конца 2030 года не менее чем 50 опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, утилизация и обезвреживание к 2036 году не менее чем 50% общего объёма отходов I и II классов опасности.

Также, согласно указу, объёма неочищенных сточных вод, сбрасываемых в основные водные объекты, сохранение уникальной экологической системы озера Байкал должен снизиться к 2036 году в два раза.

Президент также поручил обеспечить сохранение лесов и биологического разнообразия, устойчивое развитие особо охраняемых природных территорий и создание условий для экологического туризма во всех национальных парках.

Как передавало ИА Регнум, 3 января вице-премьер РФ Виктория Абрамченко сообщила, что в России сортируется более половины отходов, утилизируются почти 13%.

По словам чиновницы, лидерами по созданию и эксплуатации системы обращения с твёрдыми отходами в прошедшем году остались Москва и Московская область, следом идут Тульская и Нижегородская области, Ставропольский край и Удмуртская Республика.

Абрамченко добавила, что в крупных городах жители готовы сортировать отходы, в то время как в сельской местности подобный подход непопулярен. Причиной этого может быть то, что в больших городах есть инфраструктура и мощности, способные извлекать пользу из переработки, в то время как в малых городах и сёлах нет больших объёмов мусора, требуемых для подобной инфраструктуры. Поэтому компании по переработке и не идут туда, пояснила она.

29 февраля в послании Федеральному собранию Путин поставил цель вдвое снизить загрязнение основных водных объектов России.

Российский лидер отмечал, что за последние пять лет очистили тысячи километров рек и берегов, почти наполовину сократились грязные стоки в Волгу.

Глава государства также отметил, что за последнее время удалось ликвидировать множество свалок, улучшить экологию во многих населённых пунктах. По словам президента, к 2030 году необходимо будет сортировать всё, что подлежит сортировке, в частности твёрдые отходы. На это власти выделят дополнительные средства. Кроме того, в России появятся порядка 400 объектов по обращению с отходами и восемь экопарков.

В России, как добавил президент, продолжат ликвидацию объектов с высоким экологическим риском.