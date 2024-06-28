Москва, 28 июня, 2024, 18:47 — ИА Регнум. Музей транспорта Москвы организует выставку автобусов на фестивале «Ретрорейс», который пройдёт в июле на Воробьёвых горах. Об этом 28 июня сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Сергей Фадеичев/ТАСС

Выставка станет центральный событием фестиваля. Как и в прошлые годы, свою технику представят приглашённые автоклубы, частные коллекционеры, реставрационные мастерские и музеи-партнёры.

«На фестивале «Ретрорейс» в этом году можно будет увидеть городской, личный и специализированный транспорт 1980–1990-х годов, а также 17 автобусов разных эпох из коллекции Музея транспорта Москвы. Выставка пройдёт на Воробьёвых горах 14 июля», — приводит пресс-служба слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Посетители увидят модели автобусов в порядке их появления на дорогах Москвы. От главной звезды фестиваля 2022 года — первого московского омнибуса Daimler-Marienfelde 1905 года — до «газели» из 1990-х.

Директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко отметила, что среди самых примечательных экспонатов — автобус-кабриолет ЦАРМ «Рица», первый массовый автобус в СССР ЗИС-8, электробус из прошлого века ЗИС-154 и когда-то главный помощник на селе КАвЗ-651А.

«В этом году на примере двух автобусов ЛАЗ-697М «Турист», отреставрированного и ещё не восстановленного, мы наглядно продемонстрируем масштабы реставрационных процессов, в которые вовлечена команда музея, мастерские и большое количество транспортных энтузиастов в Москве и по всей стране», — цитирует Бондаренко пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, центром фестиваля «Ретрорейс» 2023 года стала выставка экспонатов музея, где можно было увидеть в том числе легендарный ЗиЛ-158, который послужил отправной точкой для создания ЛиАЗ-677 — самого популярного городского автобуса в мире. На мероприятии были представлены частные автомобили, а также специализированный и городской транспорт, который курсировал по улицам Москвы более 50 лет назад. Мероприятие было приурочено ко Дню московского транспорта.

С 27 по 30 июня в Москве пройдут фестивали, мастер-классы, спортивные соревнования, концерты и кинопоказы, приуроченные ко Дню молодёжи. Программу подготовили 75 культурных площадок в разных округах столицы. Её основная часть запланирована на выходные — 29 и 30 июня.

В саду имени Баумана 29 июня в 16:00 начнётся концерт учеников, преподавателей и выпускников барабанной школы.

Посетителей парка «Кузьминки» ждут встречи с писателями и художниками-иллюстраторами. Там 29 июня с 12:00 до 19:00 пройдёт фестиваль «Книгочей». В программе — презентация новинок детской литературы, мастер-классы, квесты и театрализованные чтения. Ребятам предложат написать свою картину в авангардном стиле или принять участие в интерактивном занятии по произведениям Александра Пушкина. Среди гостей — писатель Юлия Надточей, которая расскажет о своих популярных книгах для детей и о том, как можно самому выдумать целый мир.