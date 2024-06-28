Санкт-Петербург, 28 июня, 2024, 14:31 — ИА Регнум. Новый комплекс по переработке отходов «Новоселки» возведут в посёлке Левашово. Под его строительство правительство Санкт-Петербурга выделило «Невскому экологическому оператору» (НЭО, единый региональный мусорный оператор города) участок площадью 22 гектара на Горском шоссе. Об этом сообщил «Коммерсантъ Санкт-Петербург».

Виктор Драчев/ТАСС

Площадка мощностью 600 тысяч тонн обработки отходов в год станет вторым КПО на территории города. Как уточнили в городском комитете имущественных отношений, участок передадут НЭО в аренду в течение месяца. По условиям договора стоимость аренды участка для регионального оператора по обращению с отходами на период строительства составит 288 млн рублей.

Планируется, что компания закончит инженерные изыскания в течение шести месяцев со дня заключения договора, то есть до января 2025 года. На проектные работы отводится один год и десять месяцев. Построить завод намерены до 21 июля 2027 года.

В 2022 году общий объём инвестиций в проект оценивали в 4,39 млрд рублей. Однако с учётом более длительного срока реализации проекта смета может возрасти в пределах 5,5–6 млрд рублей, считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.

Как сообщало ИА Регнум, первый завод по переработке ТБО в рамках реформы обращения с отходами запустили в декабре 2022 года на Волхонском шоссе под Петербургом. Строительством также занимался единый для петербургской агломерации «Невский экологический оператор».

Общая длина конвейерной ленты предприятия составила 1,5 км, она рассчитана на обработку примерно 200 тысяч тонн мусора. После строительства более мощной второй очереди завода суммарная мощность объекта составит 600 тысяч тонн в год.

Всего регоператор до 2020 года планировал построить пять перерабатывающих заводов. Из них два предприятия в Санкт-Петербурге: на Волхонском шоссе («Волхонка») и в посёлке Левашово («Новоселки»). Ещё три завода планировали разместить в трёх разных районах Ленинградской области: на месте выработанного карьера «Дубровка» во Всеволожском районе, на землях карьера «Островский» в Выборгском и у карьера «Брандовка» в Ломоносовском районе.