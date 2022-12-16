Санкт-Петербург, 16 декабря, 2022, 11:09 — ИА Регнум. На Волхонском шоссе под Петербургом торжественно открыли завод по переработке твердых бытовых отходов. Он стал первым предприятием, построенным в рамках реформы обращения с отходами, которая проходит на территории Санкт-Петербурга и Ленобласти. Запуск завода, построенного единым для петербургской агломерации «Невским экологическим оператором», сократит количество петербургского мусора, захораниваемого на полигонах в Ленобласти.

Иван Шилов ИА REGNUM Переработка мусора

Как отмечает телеканал «Санкт-Петербург», общая длина конвейерной ленты предприятия составляет 1,5 километра, она рассчитана на обработку примерно 200 тысяч тонн мусора. Вскоре начнется строительство вдвое более мощной второй очереди завода по переработке мусора. После этого суммарная мощность объекта составит 600 тысяч тонн в год.

«В будущем мы создадим пять таких новых современных технологических экологически чистых комплексов, которые будут перерабатывать и сортировать мусор», — заявил на церемонии запуска завода губернатор Александр Беглов.

В свою очередь глава Ленобласти Александр Дрозденко отметил, что закрытие мусорных полигонов в регионе невозможно без изменения технологии утилизации отходов, открытия современных заводов для утилизации ТКО.