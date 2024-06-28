Сеул, 28 июня, 2024, 14:34 — ИА Регнум. Южная Корея расширила на 243 позиции список товаров, запрещённых для экспорта в Россию и Белоруссию, сообщило 28 июня агентство Yonhap, ссылаясь на министерство торговли, промышленности и энергетики республики.

Артем Геодакян/ТАСС

В чёрный список внесли металлорежущее оборудование, детали оптических приборов, сенсорные датчики. По мнению южнокорейских властей, эти товары возможно использовать в военных целях.

Ограничения начнут действовать в августе после завершения обязательных процедур. Общий список запрещённых для отправки в Россию и Белоруссию товаров вырос до 1402 позиций.

«Товары из списка запрещены к отправке в Россию и Белоруссию, хотя правительство может одобрить каждый конкретный случай, особенно для коммерческих сделок, заключённых до этого нововведения», — уточнило издание.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 июня указал на то, что санкции бумерангом бьют по экономикам стран, которые их вводят. Он подчеркнул, что введение односторонних ограничений против России незаконно. При этом в стране научились снижать ущерб от рестрикций и продолжат развивать этот опыт, добавил официальный представитель Кремля.

Президент Владимир Путин 24 мая заявил, что западные санкции фактически помогают России быстрыми темпами создавать новые компетенции в области высоких технологий и восстанавливать утраченные навыки и знания. Против страны ввели 16 тыс. разных ограничений, но Россия продолжает развиваться, отметил он.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 27 июня призвал попавшие под санкции государства к объединению, чтобы проводить консультации по вопросу коллективной защиты от тех, кто вводит рестрикции. Он также допустил, что возможно обсуждение вопроса о коллективной самообороне.