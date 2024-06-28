Москва, 28 июня, 2024, 12:38 — ИА Регнум. Встречи в формате форума регионов России и Белоруссии стали доброй традицией, заявил 28 июня президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам и организаторам мероприятия.

Кадр из видео

«Встречи в таком формате стали по-настоящему доброй традицией, и в этот раз на форум приехали порядка 800 делегатов из большинства субъектов Российской Федерации и белорусских областей», — заявил российский лидер.

Глава государства добавил, что среди участников форума, те, кто своим ежедневным трудом вносит реальный, осязаемый вклад в углубление союзнических, братских российско-белорусских связей.

Путин, говоря о российско-белорусских отношениях, добавил, что товарооборот между странами в 2023 году увеличился более чем на 5%, до рекордных $46,5 млрд. Президент отметил, что «мотором» встречной торговли стали предприятия, оптовые поставщики, логистические центры, расположенные в самых разных уголках России и Белоруссии.

Порядка 250 соглашений и коммерческих контрактов на общую сумму в 24 млрд рублей включили в пакет договорённостей, достигнутых в ходе форума, отметил глава российского государства. Их реализация будет способствовать расширению взаимодействия по линии регионов и в целом российско-белорусского торгово-инвестиционного сотрудничества, заявил Путин.

Как подчеркнул российский лидер, Белоруссия — один из ключевых экономических партнёров России. В свою очередь, около 60% белорусских внешнеторговых операций приходится на Россию.

В видеообращении Путин, пользуясь случаем, поздравил белорусских граждан с Днём независимости республики и с 80-летием освобождения города-героя Минска от немецко-фашистских захватчиков, которые отмечаются 3 июля.

В завершение выступления президент пожелал успехов организаторам и всем участникам форума.

XI Форум регионов России и Белоруссии проходит в Витебской области 27–28 июня.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июня Путин провёл телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Главы государств обсудили вопросы развития двусторонних отношений, стратегического партнёрства и союзничества, учитывая договорённости, достигнутые на переговорах 24 мая в Минске. Визит Путина в Минск в мае длился 25 часов, из них он 14 часов общался с Лукашенко.

Министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Сергей Алейник 24 июня заявили, что Москва и Минск будут противодействовать попыткам группы стран во главе с США навязать своё доминирование в мировой политике.