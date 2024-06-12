Москва, 12 июня, 2024, 12:12 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 12 июня в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным тепло поздравил его и всех граждан страны с Днём России, сообщила пресс-служба Кремля.

Белта/POOL/ТАСС Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Главы государств также обсудили вопросы развития двусторонних отношений, стратегического партнёрства и союзничества, учитывая договорённости, достигнутые на переговорах 24 мая в Минске, добавила пресс-служба.

«Затронуты также некоторые практические аспекты взаимодействия в рамках Союзного государства», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, визит Путина в Минск в мае длился 25 часов, из них он 14 часов общался с Лукашенко. Они провели переговоры в узком и расширенном форматах, в том числе белорусский лидер свозил российского коллегу в деревню на неформальный ужин. Путин в ходе визита пригласил Лукашенко в гости.

31 мая президенты России и Белоруссии провели телефонный разговор, в ходе которого Путин поблагодарил за тёплый приём и гостеприимство. Лидеры государств также подчеркнули, что переговоры в Минске придали новый импульс российско-белорусским отношениям, стратегическому партнёрству и союзничеству.