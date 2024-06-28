Москва, 28 июня, 2024, 12:48 — ИА Регнум. Исход предстоящих досрочных выборов в парламент Франции представляет интерес для России, заявил 28 июня на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Франция — это одна из крупнейших стран Европы. И, конечно, исход избирательной кампании представляет для нас интерес. Поэтому мы наблюдаем за тем, что происходит», — ответил он на вопрос журналистов.

Песков также указал на то, что в политической жизни Франции видна динамика, так как одна сила там потеряла популярность, а у другой популярность растёт. При этом официальный представитель Кремля подчеркнул, что выборы во Франции — это внутренне дело республики.

Как сообщало ИА Регнум, президент Франции Эммануэль Макрон 9 июня, когда стало известно, что его партия «Ренессанс» на выборах в Европарламент сильно уступила партии «Национальное объединение», распустил Национальное собрание (нижняя палата парламента) и объявил досрочные выборы. Он объяснил такой шаг тем, что стране нужно однозначное парламентское большинство.

11 июня Макрон заявил, что не собирается уходить в отставку ни при каком исходе парламентских выборов. Он назвал президентскую должность неприкосновенной. Первый тур голосования назначили на 30 июня, второй — на 7 июля.